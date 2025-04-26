扮裝修工收訂金失聯 無業漢涉詐騙落網

【本報訊】上周二（15日），執法部門接獲一名36歲男子報案，指他在網上平台認識一名裝修工人，對方聲稱可以1.2萬元替其安裝水錶工程。其後雙方相約會面探討工程細節，期間對方使用不同專業用語令事主深信不疑，稍後對方要求事主交付訂金後隨即失聯。

警員經調查後鎖定騙徒身份，發現他以水電裝修工人身份活躍於不同平台，聲稱可提供水電裝修服務。至前日，警員得悉他將接觸另一受害人，遂於同日在葵涌區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該名報稱無業的姓陳（46歲）男子，並檢獲報價單、收據、公司印章及裝修工具等證物。

執法部門指騙徒精心設計騙局，提供報價單予受害人，收取款項後亦會附上收據，藉此提高可信性。起初會提供小部分裝修工程服務，其後以各式各樣理由，要求受害人再次支付費用。由於已完成部分工程，受害人因此降低疑心再度付款，結果騙徒收錢後失聯，受害人始驚覺受騙。

關聯15同類案 涉款11萬 被捕疑犯涉及至少15宗遍布九龍及新界同類騙案，涉款約11萬元，最大一宗損失約5萬元。初步調查顯示，在疑犯身上檢獲的公司印章，有關公司並不存在，他沒有註冊公司及沒有水電工牌照，不排除他涉及更多同類騙案。