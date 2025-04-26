東呼即應：行人車罅左穿右插 驚嚇司機恐難急煞

【本報訊】「馬路如虎口」宣傳口號人人皆曉，但未必個個做到。港人生活繁忙，過馬路不看車的現象愈來愈普遍。《東呼即應》近日發現網上流傳車Cam片段顯示，有妙齡女子過馬路時「睇錯邊」，險被車撞；又有片段拍得行人在車罅間冒出，司機避完一個又一個。

或中港行車方向不同所致 網上近日流傳的多段片段再次引發了市民的熱議。其中一條車Cam影片中，一名女子在屯門美樂花園巴士站對出、即非在行人過路處橫過馬路時，似乎「睇錯邊」並未注意來車，因而險被撞。她其後再跑到對面行人路，亦未查看路況，十分危險，相信她為「追巴士」而冒險。有網民懷疑，是否因為中港兩地行車方向不同，導致一些人未能及時調整自己的過馬路方式。

另有一段車Cam片段見到，一個男人在灣仔皇后大道東亂過馬路，在車罅間左穿右插，出其不意「攝」出來，令駕駛者受驚。網民稱最令人擔心的是，一些司機在面對突如其來的情況時，可能會因驚嚇而「油門當煞掣」，造成更多的危險。