網媒Channel C傳29職員被拖糧

【本報訊】網上媒體Channel C母公司及相連公司涉以虛假銀行紀錄欺騙百分百貸款，本月16日，執法部門以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕了6人（29至45歲）。Channel C當日曾指會回應事件，但該公司被發現自23日起停止更新頁面，現時的網上內容已是3日前的內容。有消息指，該公司29名職員被拖糧，相關公司則重門深鎖。

涉款66萬 網頁停更新數日 Channel C現有編採人員及職員29人，部分屬兼職，截至本月23日，員工被拖欠薪酬及強積金供款等，涉款共66萬元。據指，遭欠薪職員已停工。

資料顯示，執法部門早前就懷疑欺詐案拘捕涉案人士時，指4間公司均是本地註冊，分別於2008年至2020年間成立，報稱的業務包括媒體製作、科技及工程，其中媒體製作公司的詐騙金額達到900萬元上限；其餘3間公司分別詐騙300多萬元。而捲入該案的媒體製作公司Artview Media Production Limited，便是Channel C的母公司。

勞工處回應，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的7天內支付工資。如僱員被拖欠工資或對其僱傭權益有疑問，該處會提供適切協助。