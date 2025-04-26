毒販批發價賣太空油 變相誘青年禍害身邊人

【本報訊】香港路德會社會服務處昨日舉辦專題研討會，探討青年濫用藥物與精神健康問題。有吸食太空油毒品的青少年表示，毒販會以低價批發太空油毒品予青年，變相鼓勵吸食者販毒禍害身邊人。心理學專家指出，青年會有濫藥及精神健康問題的根本原因是他們未懂得定義自己。

專家：青年濫藥因未懂定義自己 Alex（化名）指，現時太空油毒品除「依托咪酯」外，還有毒販以水稀釋，並加添芬太尼、美沙酮、大麻油及氯胺酮等毒品。部分毒販會以批發價兜售，原市值300元一粒的太空油毒品，一次購買50粒則可以均價100元一粒購入，變相鼓勵吸食者可以分拆再出售予身邊朋友，導致犯下嚴重的販毒罪行及更多青年吸食太空油毒品。

波特蘭協同大學心理學系榮休教授Dr. Paul A. Linnemann表示，青年在成長期間的認知行為會因環境而轉變。透過辨識青年心中的負面想法，以更平衡的想法取代。這種思考轉變直接影響吸毒行為及情緒結果，減少焦慮或悲傷等負面情緒，並培養自信或平靜等更多正面情緒。