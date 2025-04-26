去年逾萬宗爛路投訴 中西區升近倍稱冠

【本報訊】本港行人路常見毀爛不平，行人易絆倒受傷。路政署指，去年接獲逾1.06萬宗涉及道路質素的投訴，較2022年的7,562宗投訴，增加逾40%；其中中西區的投訴由過往兩年的800多宗，急飆近倍至去年的1,659宗，超越油尖旺區的1,299宗投訴，成為18區新進的爛路之王。

油尖旺屬長年爛路王 路政署就立法會特別財委會提交的補充文件顯示，過去3年，路政署接獲行人投訴路面不平的個案逐年上升，由2022年的7,562宗，按年微升6.16%至2023年的8,028宗，再按年急升32.5%至去年的1.06萬宗，兩年間投訴個案急增逾40.7%。其中油尖旺區每年均接獲過千宗投訴，去年更達到1,299宗，屬18區長年爛路之王。

至於中西區的投訴去年亦「異軍突起」，由往常的800多宗，急飆近倍至去年的1,659宗，成為18區新進的爛路關注區。東區去年的投訴亦有顯著增長，由2023年的639宗，增至1,034宗，增幅達61.8%。緊隨其後的元朗、灣仔、荃灣及觀塘區，去年接獲的投訴均超過660宗。

此外，過去3年，路政署接獲市民因公共道路（包括公共行人路及行車路）的路面不平而受傷並提出索償的個案數字分別為30宗、22宗及33宗；署方沒有接獲涉及死亡而提出索償的個案。路政署沒有交代賠償金額。