中電再推消費券計劃 58萬家庭受惠

【本報訊】為推動市民節能省電及刺激消費，中華電力再次推出「中電消費券計劃」，向58萬個合資格家庭每戶派發100元消費券。而今年有逾3,800間零售商戶和食肆參與計劃，創歷年新高。中電指計劃至今惠及逾270萬合資格用戶，期望計劃能夠帶動本地消費，為經濟增長加添動力。

3800零售食肆參與創新高 中電會向58萬個低用電量住宅用戶及享有長者電費優惠的家庭，派發兩張每張50元、總值100元的中電消費券，可在參與計劃的零售商店和食肆使用，有效期至今年10月31日。參與商戶會在店舖外張貼中電消費券計劃標貼。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，消費券計劃第4度推行，合作商戶數目創歷年新高。連續4次參加計劃的金飯碗飲食集團執行董事林少濤表示，中電消費券帶動集團茶餐廳的生意額增加約10%，並且吸引了更多街坊，尤其是區內的長者來光顧。

中電表示，計劃是中電透過中電社區節能基金撥款5,800萬元推行，今年將累計派發逾2.7億元中電消費券，累計惠及逾270萬個低用電量住宅客戶，以及享有長者電費優惠的家庭。