當局料五一假期 571萬人次出入境

【本報訊】今年本港5月1日勞動節為周四，而接連5月5日為佛誕。打工仔只要請5月2日一日假，便可享連續5日假期。而內地五一假期為5月1日至5日，幾乎兩地同時放假，不少人把握連假外遊。入境處預料，今年五一假期期間，約有571萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。

入境處表示，預計約有490萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境高峰期為5月3日，出境人次約59萬；而入境高峰期為5月5日，入境人次約58萬。當局提醒，旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。

內地入境旅客方面，預計在5天的五一假期期間，有約84萬人次經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年五一假期及今年農曆新年分別增加約10%及13%。各個主要旅遊景點已制訂特別方案，以應付預期增加的人流。運輸署已協調相關營運商加強連接各口岸的交通服務。

港鐵東鐵綫將加強服務 本地公共運輸服務，港鐵在5月1日至5月5日期間，會在不同時段加強東鐵綫來往金鐘至羅湖/落馬洲站的列車服務。在相關時段中，往返落馬洲站的列車服務會提升至約7.5至10分鐘一班車，而羅湖站的列車服務則會加強至約5分鐘一班車。