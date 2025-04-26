李兆基喪禮安排 明設靈翌日公祭

【本報訊】香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，今年3月17日在家人陪伴下安詳地與世長辭，積閏享壽100歲。遺體奉移香港殯儀館治喪，將於明日設靈，後日舉行團體公祭，採用佛教儀式大殮，另擇吉扶柩返回原籍順德大良安葬。

恒基公布治喪委員會名單，由兩名前特首擔任榮譽主任，多名政府及政界人士分別擔任主任及副主任，包括梁君彥、葉劉淑儀等人，而委員包括石禮謙、李國寶、林建岳、林健鋒、郭炳江、鄭家純、盧文端、霍震霆等人。

喪禮期間，當有公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，工作人員將會陪同前來致祭的人士，到對面球場上設置的大型帳篷悼念區，向李兆基博士致祭。屆時該處將設祭壇，並提供弔唁留言冊，播放李博士紀念影片及展示各界弔唁函件，同時亦會提供李博士紀念小冊子，供致祭人士取閱。球場的開放致祭時間為27日下午1時半至晚上7時，以及28日上午9時至下午1時。