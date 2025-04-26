紅磡臨海地擬建50層高樓 新地標結合娛樂旅遊

涉款達200億 項目傾向私人市場 當局擬將紅磡站周邊和海濱一帶發展成為臨海新地標，項目包括一座約50層高、結合娛樂和旅遊元素的地標建築物商住兩用大樓，頂層設高空餐飲和觀景體驗等；海濱亦會加入水上休閒設施和遊艇停泊設施。發展局表示，計劃分兩期工程發展，第一期發展包括海濱用地、商住設施等，目標在明年下半年開展相關法定程序，爭取最快在10年內完成，料涉款100至200億元，但傾向項目由私人市場發展。第二期發展則預計在10年後展開，料整個項目在12年內完工。

港府早前曾邀請港鐵初步研究，將紅磡香港體育館以外的14公頃土地及10公頃海面，合共24公頃大翻新。其中建議在海濱發展一座50層高的地標性商住兩用大樓，頂層會開放予公眾，並考慮設空中步道、滑索、觀景台等刺激娛樂設施，配以高空室內餐飲體驗，讓市民「用特別方式欣賞維港」。

設遊艇停泊處 可容200艘船 至於水上娛樂方面，研究建議在前碼頭用地以西的海面建設和營運遊艇停泊設施，可提供以200艘遊艇泊位；以及在前碼頭以東海面提供浮台等水上休閒設施，例如親子水上活動、水上瑜伽等。臨海地皮亦建議設住宅約1,300伙私樓單位。

當局另建議將紅磡站與周邊發展成為商業及交通樞紐，在一小段梳士巴利道及前紅隧收費廣場的南行巴士站位置上構建約7,300平方米的平台，地面重置現時紅隧巴士轉乘站，紅磡站以北的露天公共運輸交匯處則會遷至平台上，並研究設冷氣候車室。而平台上亦會興建兩幢酒店及其他商業大樓。

局方亦建議新建橫跨紅磡繞道的高架有蓋行人天橋，連接紅磡站、紅館以東區域及海濱；另建由紅磡站直到紅館的有蓋行人天橋，以及紅磡繞道底建行人板道接駁尖沙咀至紅磡的海濱地帶。

發展局表示，會在短期內先將閒置的前碼頭用地發展成休憩用地，目標在明年首季開放，至2028年會再關閉展開工程，重新建設成為「海濱廣場」，作為商場等商業設施使用。局方指，現時未敲定項目落實模式，但就指紅磡一帶地面或地底都有許多鐵路設施，港鐵會較熟悉相關地塊的運作，由港鐵發展會有其優勢。

至於不以「片區開發」發展，發言人則指已應用同樣理念，只是「無用呢個名啫」，重申政府不會因項目花費分毫公帑，而是由私人市場去發展土地，又說有關土地由政府全資擁有的九廣鐵路持有，未來若由發展商發展時甚或可產生地價收入。

有政黨表示，打造紅磡新海濱的措施可配合本港得天獨厚的維港海景資源，成為本港觀光新亮點，有利帶動區內經濟及旅遊業的增長。