公院亂象 治左眼白內障 錯割右眼遭殃

醫療事故單季38宗 可致死開錯藥成風 公立醫院醫療事故時有發生，單在去年第4季便爆出38宗，平均每個月近13宗。31宗為重要風險事件，當中29宗為可導致死亡或永久受損的「開錯藥」事故。另外7宗為醫療風險警示事件，當中有病人左眼白內障手術卻被切開右眼。針對部分醫療事故過去被人誤以為醫院刻意隱瞞，醫院管理局將培訓發言人團隊及成立事故應變團隊，希望發言人能加強解說。

高血糖病人現低血糖症 醫管局昨日披露，去年第4季錄得7宗醫療風險警示事件，當中4宗涉及遺漏醫療器材或物料在病人體內、兩宗院內病人自殺；另有一宗在錯誤身體部位做手術。該宗事故涉及一名左眼要做白內障手術的病人，醫生在病人左額標記後，由於病人不自主活動，要使用膠帶固定頭部。但醫生在固定頭部後錯誤地麻醉右眼，並開兩個少於0.5毫米的切口。醫生其後發現錯誤，隨即暫停手術，患者未有出現進一步不良反應。

重要風險事件則有31宗，按季飆升逾一倍，當中29宗涉及可導致死亡或永久受損的錯誤處方藥物事件，包括抗凝血藥、化療藥、危險藥物、胰島素等，是去年錄得最多「開錯藥」事件的一季。其中有高血糖病人獲醫生處方注射胰島素，但每小時需監測患者血糖指數。不過，護士其後持續為病人注射胰島素，但沒持續檢視血糖情況，令「高血糖」病人出現低血糖症。另有兩宗涉及可導致死亡或永久受損的錯辨病人身份的事件。

另一方面，因應公立醫院系統管理檢討委員會早前提出31項改革建議，醫管局將培訓發言人團隊，成員包括總部及聯網發言人，須為具備資深臨床經驗的醫護人員，並認識病人安全及質素文化，以及了解醫院行政及運作。

醫管局擬培訓發言人團隊 醫管局行政總裁高拔陞指出，過往醫院部門主管解釋醫療事故時，引述過多專業醫學術語，令公眾難以理解，或誤以為院方刻意隱瞞，希望成立專責發言人團隊，訓練其發言技巧及危機應對，更好講解事故情況。

針對以往的醫院應變團隊未有清楚分工，每次召開緊急會議時需要重新指派工作，醫管局亦會建立醫院事故應變團隊，團隊內每個崗位有特定的成員和功能，避免工作重疊，確保醫院有效應對潛在危機。

另外，醫管局會改善根源分析流程，在複雜個案引入外部專家參與，包括人因工程學專家，提升根源調查質素；亦會開辦培訓班，令醫護能理解並掌握根源調查分析的專業知識。

至於改革建議亦提及建構高層人員病人安全問責框架，在表現評核中納入安全指標。高拔陞指，稍後會公布具體措施，但稱現時醫療事故發言團隊通常包括聯網行政總監、醫院院長等高層，已體現問責精神。