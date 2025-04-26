香港快運開通兩新航線 常州5‧23義烏5‧29首航

【本報訊】香港快運將開通江蘇省常州及浙江省義烏兩條全新直航航線，常州會於5月23日首航，而義烏則於5月29日首航，期望透過新航線，讓更多香港市民和旅客深入認識長三角地區，同時吸引當地居民來港旅遊、交流，進一步加強兩地的合作與共融。

香港快運持續拓展浙江及泛長三角地區的航點，自2014年5月開通香港來回寧波航線後，將進一步開通常州及義烏航線，亦將繼續善用與國泰航空的代碼共享（codeshare）優勢，讓義烏、常州及周邊地區的旅客能夠經香港無縫銜接國泰航空的全球航線網絡，輕鬆前往世界各地。

促進貿易文化交流 同時，新航線便利來自國泰全球航網的旅客經香港前往義烏及常州，促進當地貿易、旅遊及文化交流，實現雙向互聯互通，進一步提升國際連繫。