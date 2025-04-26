國泰續拓航點 後日起直航烏魯木齊

【本報訊】國泰航空下周一（28日）起開辦每周4對往來香港與新疆烏魯木齊的直航航班，並以空中巴士A330-300航機營運。國泰昨舉行慶祝酒會，由國泰集團行政總裁林紹波主持。

運輸及物流局局長陳美寶表示，烏魯木齊以往是絲綢之路上的經濟發展核心地區，「一帶一路」之下，當地同樣扮演着重要的窗戶角色，期望航點增強香港作為國際航空樞紐和轉機樞紐的競爭力。國泰慶祝酒會上，身穿維吾爾族傳統服裝的女士與一眾嘉賓在台上跳舞。

打造新通道 帶高價值貨品返港 陳美寶致詞時指，烏魯木齊有美酒、有產品、有各樣的貨品，期望國泰航空能帶領香港整個航空貨運業更上一層樓，透過這個新的窗口打造新的貨物通道，將世界各地不同航點帶來的空運產品，透過香港國際機場再轉運到內地不同城市，也可以透過烏魯木齊到「一帶一路」沿線的地方；同樣地也可以將「一帶一路」或烏魯木齊——在新疆這麼龐大的資源，發掘到的一些美食和高價值、有重量的貨品帶到香港。

就中美關稅問題，陳美寶說最近和物流、航空業界密切溝通，業界在面對目前較不明朗、有風險的環境下都是遇強愈強，希望拓展新市場。政府會作帶領的角色，希望深化國際交往和合作，也要拓展新的市場、新的貨源，最重要是擴展「朋友圈」。她又說得知未來國泰航空的長遠路線圖，有助香港繼續在世界地圖上「插旗」，於內地和海外的地方散播和鞏固香港的影響力和話語權。