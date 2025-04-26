硬食牛肉乾 商用車泊位不足 司機慘淪砧上肉

3輛車僅2個位 過夜被迫違例 政府有意調高多項交通違例事項的定額罰款，其中俗稱「牛肉乾」的違例泊車，由現時320元加至400元。立法會交通事務委員會昨開會討論，多名議員質疑泊車位不足下，提高罰款對職業司機不公平，批評當局製造怨氣。有議員建議區分商用車及私家車罰款；以及要求當局提交增加泊車位路線圖及時間表。運輸及物流局表示，政府近年努力以不同方法增加泊車位，但承認在市區物色泊車位有實際困難。

議員易志明表示，雖然近年私家車泊位數目有改善，但商用車車位仍然維持在1比0.6，航運交通業界認為增加違泊罰款會增加司機壓力，令司機流失，「尤其司機人有三急，去一陣洗手間出嚟就抄咗牌。」他建議區分商用車及私家車的違泊罰款，即商用車不調整罰款，又要求當局承諾於短期內在繁忙地區，提供更多適合的上落客貨點。

擬上調罰款 製造更多怨氣 議員盧偉國認為，目前最大問題是沒有足夠的泊車位，他引述數據指，每3輛商用車僅有兩個泊車位，換言之晚上商用車收工時，就有三分一的商用車正在違例泊車，「（給）你抄啦！」直言「（運流局）係製造香港最多怨氣的部門。」

議員陳恒鑌形容在車位不足的情況下，調高違泊罰款會被質疑是「不義之舉」，要求當局提交增加泊車位路線圖及時間表，又批評在泊車位未能增加下，增加罰款等於「食硬」司機。議員陸頌雄表示，違泊罰款雖多年無加價，但要關注職業司機的情況，又引述業界工會建議，當局應增加更多禁區上落客位置，令業界營運更有彈性。

市區增泊位 「有實際困難」 運輸及物流局副局長廖振新表示，違泊罰款的政策原意，是為了阻止阻塞交通、構成道路安全問題，無論私家車或商用車均涉及同樣問題，故不會區分兩類車的罰則。他續稱，當局正積極增加不同的上落客貨位及泊車位，又指近年在商用車泊車位已作很大努力，時間表要看實際情況，舉例要在市區物色新地方作商用車泊車位，有其實際困難。

執法部門指，明白近年社會經濟活動下滑，職業司機面對困難，部門在前線執法時，已兼顧法、理、情，一直行使適度的酌情權，強調執法人員沒有向商用車司機針對性執法，人員會按情況將心比己。他又指，執法部門在2022年發出336萬張違例罰款通知書，而去年有254萬張，減少近兩成半。