種子基金難申請 議員斥「根本用唔到」

【本報訊】政府財困，預算案提出將6個種子基金合共約620億元回撥至政府帳目，立法會財務委員會昨日（25日）通過有關建議，但有議員批評「每屆政府都鍾意成立好多基金」、「每年做個報告就唔理架喇」，又指基金過時、難以申請，而且其中5個都屬於教育局；教育局回應指，不同基金都有可優化之處，會持續檢視。

6基金回撥 5個屬教局 6個種子基金分別是研究基金、醫院管理局公私營協作基金、語文基金、學生活動支援基金、資歷架構基金、以及資優教育基金，在未來5年未需動用的結餘回撥至政府帳目，基金則獲容許直接動用本金應付持續運作的現金流需求。議員葉劉淑儀指6個種子基金有5個屬於教育局，關注「每屆政府都鍾意成立好多基金」，約有10個8個。有關基金多數是由常任秘書長作信託人，「每年做個報告就唔理㗎喇」。她批評基金難以申請「根本用唔到」，她的智庫及很多申請人因為過程繁複而放棄。

川震基金仍保留7000萬 議員陳凱欣指衞生部門預計本財政年度公私營協作預算高達7億元，上年度亦要6.5億元，而醫院管理局公私營協作基金將會回撥86億元，本身只保留18億元，能否足夠未來5年使用，擔心難以維持服務水平。衞生部門表示，有參考該基金最新財務狀況、過去開支、發展策略，決定保留18億元用作醫療服務發展策略。

議員馬逢國關注到，四川地震重建已告一段落，但針對有關工作的「四川地震重建工作信託基金」仍獲保留並有7,000多萬元，儘管不是種子基金、數額不大，政府可會否考慮回撥。財經事務及庫務局局長許正宇表示，會要求各政策局審視基金是否合乎其目標及財務安排等，期望明年1月完成相關檢視。