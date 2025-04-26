打擊私煙 完稅煙標籤制須等2年

【本報訊】本地私煙氾濫，政府昨日公布的控煙措施中，計劃於2027年第二季全面實施「完稅煙標籤制度」。海關表示，制度之下，每盒已完稅煙的零售封包，即煙盒外膠套，會貼上實體標籤，並應用物理及數碼防偽特徵，以供執法部門識別。標籤需貼於當眼位置，且會於每次拆開時撕毀，以防重用。當局預計今年第3季可推出先導計劃，並期望最快2026年第4季推出首階段計劃。

海關助理關長（情報與調查）黃浩然表示，海關於去年開始有關完稅標籤的顧問研究，包括參考全球40個國家及地區的做法、收集業界意見及探討實際技術問題等，報告已於去年底完成。根據有關研究，目前該標籤制度只適用於煙支產品，暫不建議用於雪茄等其他煙草產品。

警示圖將進一步擴大 另外，衞生部門表示，參考外國做法及世界衞生組織建議，政府擬2027年第二季實施「全煙害」警示包裝。現時的煙包上警示圖示進一步擴大，屆時各款品牌只能透過指定顏色及字體，於煙盒上寫上品牌及產品名稱。