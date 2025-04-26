攜多於19支免稅煙 入境罰$5000逾倍升

【本報訊】政府昨就「控煙10招」刊憲，並採修訂條例刊憲後生效的方式，即時提高多項涉及未完稅香煙的罰則，當中包括任何人攜帶多於19支免稅煙入境，定額罰款由原本的2,000元，即時起增至5,000元。而多項涉及未完稅香煙的罰則，亦將會提高至最高罰款200萬元及監禁7年。衞生部門強調，政府將打擊私煙放在10招中「最優先位置」。

商販無證明已課稅 即可檢控 海關助理關長（情報及調查）黃浩然表示，目前政府的煙稅約為一包66元，但市面上有檔攤、商舖販賣的香煙竟低於煙稅，令人懷疑相關產品的來源。修訂法例後，海關人員一旦發現有人販賣低於煙稅的煙，而該人無法證明產品已課稅，即可作出檢控。

他續指，政府會將提高涉及未完稅香煙罪行的罰則，連同上述的販售低於煙稅香煙罪行，兩項罪行罰則最高罰款200萬元及監禁7年，與私煙罪行一樣。同時，部分涉及未完稅香煙的罪行，會列入《有組織及嚴重罪行條例》附表，容許當局凍結違法者與犯罪有關的資產，以加強打擊私煙集團資金鏈。