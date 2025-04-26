非薄荷味加味煙未有禁售時間表

【本報訊】政府控煙措施加碼，2027年第二季起，全港將禁售傳統煙中的「非薄荷味加味煙」，而較多人吸食的薄荷味加味煙，則未有禁售時間表。醫務衞生局副秘書長李力綱引述數據指，目前有吸食傳統煙的20至29歲人士，逾七成吸食加味煙，亦有七成人首次吸食的香煙是加味煙，形容這類煙是「糖衣毒藥」。當局強調暫傾向規管販售行為，屆時入境旅客仍可合法攜帶小量加味煙自用，相關措施對旅客無任何影響。

明年4‧30起公眾地方禁電子煙 李解釋，當局暫時傾向僅規管販售行為，而非管制吸食行為，入境旅客仍可合法攜帶小量加味煙自用，故措施對旅客無任何影響。而傳統香煙的條例實施後，亦對水煙有效。

此外，當局亦會在明年4月30日起，禁止煙民在公眾地方管有及吸食「另類煙」產品，包括電子煙，但就「禁彈不禁機」。李解釋，政府已於2022年4月30日禁止售賣有關產品，而新例將於明年同日實施，認為事隔4年，煙民仍在吸食以前買下的電子煙煙彈「存貨」的講法「站不住腳」。不過，考慮到電子煙機「買番嚟有價值」，甚至有人指煙機有「收藏價值」，雖然說法值得商榷，但當局決定先禁煙彈。

而禁彈的考慮，亦涉「太空油毒品」要透過煙彈吸食，有關做法亦能限制吸食太空油。新例之下，於公眾地方不論吸食抑或管有電子煙、加熱煙等另類煙產品，同屬違法。當局不排除未來視乎情況，進一步將禁令擴至私人地方亦不得管有及吸食，亦可能擴至禁止管有煙機。