本報獨家踢爆議員漏報物業受薪工作

議員 李世榮

【本報訊】立法會擬加強對議員工作的問責與監管，包括嚴格執行利益申報。本屆立法會中，本報曾獨家報道議員李世榮在2024年3月下旬申報在大埔區擁有物業，但有關物業早於2015年就已購入，惟李在2022年1月提交立法會的利益申報表，在「香港或其他地方是否持有土地或物業？」一欄，卻曾申報「否」。而他過去出任沙田區議員期間，在2017年區議會申報利益中，曾列出這個物業。

李世榮解釋，事件與一個不歡而散的前助理填漏有關，發現後便糾正，他強調「從來無諗過要隱瞞，因我區議會時都有申報這物業。」又指這個物業的地址早在2019年曾被人起底，而在選舉時亦用這地址作公開用途。

鄧飛指工資不多沒留意 議員鄧飛於今年1月申報自己成為「教育圖書出版社顧問」，但他從事相關工作的日期早在2023年7月，被質疑延報，他指顧問的工資和工作量不多，故沒有留意。鄧飛在2022年亦有參與同一出版社，公民與社會發展科課本的編審工作。他指課本編審工作一般在出版前更早時間展開，當時尚未舉行立法會選舉，故此不用申報。

議員 鄧飛