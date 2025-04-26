訂新守則 規管議員 擬下屆立會推行 可停薪停職處分

稱增問責透明度 改進利益申報 公共行政少不了衡工量值及績效掛鈎，立法會主席梁君彥昨日（25日）宣布，議會將制訂新的「立法會議員守則」，對議員行為操守、工作表現等一一作出規範，他舉例，有關要求「包括出席會議、參與表決」，架構方面，會將現時「立法會議員個人利益監察委員會」擴大職能，並易名為「立法會監察委員會」，改進議員利益申報機制，加強議會更廣泛監察，有關建議會於下屆立法會實施。新的監管措施下，議員若嚴重違反守則，可被停薪停職等處分。

梁君彥昨日忽然出招，宣布優化議會監管的新措施，他指出，本屆立法會尚餘數月，是適當時候作出一籃子檢討，讓議會更有效率、緊貼市民需要、增加議會透明度及問責，須有清晰完善守則協助議員自我監管，於是參考行會成員、政治委任官員、區議員及公務員的相關履職守則，在現行《議事規則》的基礎上制訂新的「立法會議員守則」。

談到新守則的內容，梁君彥介紹，守則將訂明議員行為操守、工作表現之要求，例如出席會議、參與表決；社會各界聯繫；定期提交工作報告等，亦會就議員的不當行為訂立處分機制。新守則亦打算優化現時監察機制的運作，除議員個人利益外，還擴大至職務考察的安排、簡化委員會選舉的程序等。

考察團需相關委會半數成員出席 被問到是否去年赴日本職務考察使費惹爭議，而作出相關修改，梁君彥否認，但亦解釋過往職務考察曾出現只有數個議員出席的情況，反而對方機構很多人，為免予人不尊重之感，期望以後的考察團，如屬20人的委員會，至少有一半議員出席才可成團。

他又說，會把整套建議交由議事規則委員會跟進，亦會在大會提出修改《議事規則》，建議政府修改《權力及特權法》。被問到如何修改《權力及特權法》，梁君彥表示新規則最嚴重的懲罰是將議員停職，期間不能收取薪酬，因此要作相關修改。他強調任何守則均有約束力，「極刑」是取消議員資格，例如以往觸犯國安、違反宣誓，其議席亦會被取消。

被問到是否本屆議員表現未如理想，故需要加強規管，有關主張是否有跟中央或中聯辦討論，梁君彥重申「我哋（議員）都要有自我要求嘅」，社會各界以致傳媒雖有協助監察，倒不如整合為手冊讓議員有清晰指示。