煙民紛談論 冀處罰循序漸進

【本報訊】政府新控煙方案出台，煙民在公共場所再難肆意吸煙，排隊要禁、學校等眾多指定處所出入口3米內要禁。有煙民認為措施太多，處處禁煙恐造成混亂，也有煙民認為醫院、學校等地的出入口處附近禁止吸煙，雖能理解，但在處罰上應循序漸進，最少首犯應作警告，再犯才罰款，讓煙民有個適應過程；非煙民陳先生認為禁止煙民在巴士站排隊食煙非常好，但就指平常在公共屋邨樓層佢見到許多煙民煲煙，建議政府再嚴格執行加強控煙，擴大至屋邨樓層等都嚴格禁止。

煙民陳先生認為，自己吸煙多年，只為放鬆，「飲吓酒食吓煙都要禁埋，無得講囉」，他指「控煙10招」也不會令他有戒煙的念頭。又批評早前政府減烈酒稅是「大細超」，因為同樣對身體有害，難道政府應該考慮賣煙賣酒？又指「政府又要入口又要抽稅，咁你叫啲人喺邊度食呢？」

「不會因此戒煙」 同是煙民的任先生指，即使未來禁止薄荷、有味煙，自己只會減少吸煙，但不會因此而戒煙，又稱在網上看到報道，不少人因煙稅加價轉買私煙，認為政府推行一系列控煙政策對戒煙幫助不大，至於政府計劃擴大控煙範圍，例如學校、醫院3米範圍內及巴士站排隊不准吸煙，他認同措施可以照顧非煙民，自己平時也不會做「火車頭」，只會「圍爐取暖」。

煙民何先生則指，禁煙並非一朝一夕可解決，但政府規定醫院、學校等地的出入口處附近禁止吸煙，希望執法先予警告，任何事都需要一個適應的過程。