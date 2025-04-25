冰鑑春秋：台灣官員能不汗顏？

特朗普對聯儲局主席鮑威爾遲遲不肯降息多次表達不滿，一度以「大魯蛇」（a major loser）嘲諷，更揚言要開除他！儘管在面對市場與通路的強勢反撲後態度放軟，但仍希望鮑威爾快點降息。這個峰迴路轉除了讓人看出特朗普做事欠缺深思熟慮，也讓人對鮑威爾的風骨肅然起敬。

鮑威爾是政治與法律雙博士，當過執業律師，也是著名的華爾街銀行家、資深的共和黨員，在金融界與政治圈都頗有人望。2017年由特朗普提名接任聯儲局主席，2018年就任，2021年拜登提名他連任至今，可見共和黨與民主黨對他都信任有加。而他雖然慣常以鴿派溫和處理貨幣政策，但2022年面對通脹嚴重，也曾偏向鷹派的強硬模式。

鮑威爾能抵抗特朗普的不斷施壓，除了聯儲局主席的保障任期與本身的政商實力，更重要的是美國法政界的傳統與風骨。雖說美國這幾年高度傾向民粹，促成了特朗普再次崛起，但面對特朗普的破壞體制，多位法官與金融界領袖都能逆勢相抗，在騷亂中仍舊堅持傳統的美國價值，不至於讓體制全面崩解。

反觀台灣在民進黨取得政權後，理論上應是獨立機關、不受執政者操縱指揮的單位，諸如監察院、司法院、大法官、NCC、中選會等，應該在執政者偏離道路時予以導正，但這些官員卻沒一人有鮑威爾的風骨，毫無例外地都成為民進黨的走狗，完全遵循黨意辦事，渾然忘卻自身所被賦予的使命，還能恬不知恥地說自己專業中立！看看鮑威爾想想自己，這些官員能不汗顏？

事實是，這些人依舊好官我自為之，只要能聽命保住官位，一切物議都可以視為浮雲。士大夫之無恥是為國恥，就是今日台灣官員的寫照。