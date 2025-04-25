橫眉冷看：加拿大開始變爛

美國總統特朗普再次上台，至今將近100天，整個世界幾乎都被他弄得亂了套，加拿大跟美國接鄰，過去兩國分屬友好，如今卻完全變了模樣。一位好友到加拿大省親，住了3個月，親身感受到特朗普上台前後，對加國的間接影響。她回港後跟筆者講述情況，有些現象實在讓人難以置信。

這位朋友說，她上次到加拿大只是大半年之前，今趟重臨，發覺物價漲得離譜，以蔬菜為例，價格升幅接近一倍。以往加拿大人到美國，大抵就像香港人去深圳一般，兩地雖然有邊界，但跟沒有幾乎沒分別。如今已然不同，兩國交惡之後，有加拿大居民入境美國，被無故扣留超過10天，這消息傳出後，很多加國人對美加邊境望而卻步，到美國度假、購物的人潮銳減。

或許因為加拿大的經濟急速變壞，當地有些政府部門人員，竟然團夥犯案。那位友人偕同丈夫，在加拿大一個大城市的國際機場離境，過境檢查完畢後卻發現，藏有全新手提電腦的行李箱失了蹤，她焦急地向關員求助，換來的反應十分冷淡。因為行李箱內藏有護照和身份證，朋友愈想愈慌、雙腿發軟，要求召救傷車送院。關員們見狀，為怕事情鬧大，未幾便突然說已替她尋獲行李，可以完璧奉還。朋友的丈夫在旁觀察，他說幾乎在同一時間，還有另一個白人投訴，自己也丟失了行李箱，裏面同樣藏有手提電腦。

朋友夫婦入籍加拿大多年，對於加國變成今天的樣子，也覺得匪夷所思。一個先進國家的國際機場，出入境人員如此明目張膽、合謀作案，目的就是要盜取旅客的手提電腦。這種境況，過去很多移民加拿大的香港人，恐怕就連做夢也無法想像得到。