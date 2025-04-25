筆下風雲：北上港人都是窮鬼？

有電視台訪問北上港人離港原因，有位漂亮的女士坦言「香港冇咩好玩，迪士尼都去過晒」，竟遭激進網民狂轟，認為這位女士本身就是內地人，又嘲笑北上的港人都是「窮鬼」、「冇錢搭飛機」、「鍾意食預製飯合成肉」，極盡歧視之能事。其實，內地今時今日旅遊業發展得十分蓬勃，交通便捷，購物多元，服務水平也很不俗，就連過去最為人詬病的人民質素也較前進步不少。年輕一輩固然大多數知書識禮，年老一輩也隨着旅遊機會增加，禮儀方面亦有所提升，較以前懂得守規矩。筆者在假期期間到了四川旅遊，當地知名景點都有來自全國的旅客，過去被認定「髒吵亂」的大叔大媽，已減少了推擠和打尖惡習。