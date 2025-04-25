強詞有理：找下台階

中美貿易戰經過幾輪激烈交鋒，美方似乎正在找下台階。特朗普聲稱不會對中國採取強硬手段，相信兩國最終將達成貿易協議，關稅稅率將大幅下降，但不會減至零。美媒引述消息指，美國對華關稅可能降至50%至65%左右。財長貝森特也表示，預計貿易緊張局勢將會降溫，中美之間的高額關稅不可持續。

外媒認為這是美方口頭上的讓步，其實不管是甚麼形式的讓步，都說明老美就快撐不住了。特朗普本以為關稅大棒可嚇唬中國，剛開戰時趾高氣揚，沒想到中國不但沒有絲毫退讓，反而強力反制，並展現打持久戰的決心和姿態。老美等來等去等不到中方一個電話，於是開始焦慮心慌，加上金融市場出現劇烈震盪，國內反對聲浪此起彼伏，特朗普不得不認真考慮後果。畢竟關稅戰沒有贏家，美國表面上佔據主動，但長期消耗下去，其韌性和耐力肯定不如中國。中方已做好脫鈎斷鏈的最壞打算，而美方顯然還沒有做好準備，這也正是他不得不放低身段的真正原因。

當然，特朗普一向反口覆舌，剛剛說過的話，往往轉眼就不認帳，所以對其言論不必太認真，姑妄言之，姑妄聽之。中美能否達成貿易協議，只能拭目以待，唯一可以肯定的是，他的言論又刺激股債匯大幅彈升，親朋好友們大概又賺翻了。有美國議員質疑特朗普以變化不定的關稅政策製造市場巨大波動，為內幕交易提供機會。這顯然不是無的放矢，美國權錢交易早已不是甚麼秘密。

對於貿易戰，中方的態度始終是明確的：不願打，也不怕打。美方要求談判當然可以，但必須先拿出誠意，如果一邊說好話，一邊繼續搞小動作，中方絕對不吃這一套。假如美媒報道是真的，美方將對華關稅降至50%至65%，還是高得離譜，中方未必會買帳。

不管怎麼說，北京對美國不會再有任何幻想，即使雙方最後能達成貿易協議，中方也必會繼續走自己的道路。近年中國全力推進跨境支付，強化人民幣跨境支付系統（CIPS）的功能及全球網絡覆蓋，業務已延伸至186個國家和地區，並與逾40個國家和地區簽署雙邊本幣互換協定，這既是去美元化的必要舉措，也是為中美徹底脫鈎做準備。有人懷疑中國能否勝出這場博弈，不要緊，時間將會證明一切，中國人不能盲目樂觀，也不宜過分悲觀。