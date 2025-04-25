龍吟虎嘯：好好晾晾特朗普

特朗普聲稱對華手段不會強硬，對華關稅稅率有望大減。為何如此？因為特朗普對華關稅不僅強橫，而且瘋狂，結果中國的反擊更強硬、更精準，特朗普硬不下去了，再一意孤行只會更加頭破血流，輸得更慘。

於是，臉皮厚過城牆的特朗普又嘿嘿一笑，說是對華不會強硬了，不僅如此，他還對中美關係唱起讚歌，說是會對華友好，「我們將非常幸福地生活在一起，理想情況下還能一起工作」云云！十足童話故事中的狼外婆。那麼，特朗普說的大減關稅稅率是減多少呢？他沒有具體數字，只說不會減到零。美國財長貝森特則表示，中美關稅戰不久會降溫，沒人認為目前的關稅水平可以持續。美媒引述消息指，美國對華關稅稅率可能會降到50%至65%左右。特朗普和美方認為，事到如今只要美方提出重談關稅、說出個關稅數字，北京就會「喜出望外」地趕快和美方談。

然而，他們很快碰了釘子，北京不會輕信反覆無常的特朗普的異常表演和一周三變的各種說法，北京現在是「不見兔子不撒鷹」。這隻兔子就是中國外交部發言人所說的，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話，一邊說要與中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是與中方打交道的正確方式，也行不通……中方的態度是：打，奉陪到底；談，大門敞開……

可見，特朗普和中方打交道抱着甚麼態度、使用甚麼方法很重要，是第一位的。特朗普想再以不懷好意、威脅訛詐、極限施壓、反覆無常和中方談關稅，今次是甭想了。中方不會怕老美的威脅訛詐，也不會理睬他的花言巧語，特朗普要談可以，但首先要轉變態度，要按中方所要求的「正確方式」和中方打交道，並且要做出讓北京認可的「改邪歸正」的具體表示，不能「黑不提白不提」蒙混過關，中方沒工夫和你玩！事實上，特朗普急得火上房，不妨好好晾晾他。