Tesla司機瞌眼瞓 釀3車串燒

【本報訊】昨日清晨5時許，一輛Tesla電動車沿土瓜灣新山道行駛，當駛至欣榮花園對開，姓陳（24歲）男司機報稱打瞌睡，致車輛撞向停泊在錶位的客貨車，客貨車繼而被推前撼撞另一輛私家車，事件中無人受傷。警員接報到場調查，同時聯絡被撞兩車的車主到場了解。