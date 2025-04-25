連日反黑堵收入來源 破毒工場貨值230萬元

檢太空油K仔可卡因 多區共33男女就擒 本周二（22日）起一連3日，執法部門展開打擊由黑社會操控的販毒及非法賭博等活動，以堵截其收入來源，行動中拘捕33人，並偵破多宗毒品案，包括搗破一個製毒工場，檢獲懷疑可卡因、太空油等毒品，市值約逾230萬元。另在去年破獲一個清洗約8,500萬元犯罪得益的洗黑錢集團，先後有8名骨幹成員落網，其中3人包括一黑幫高層已被起訴「洗黑錢」罪，稍後可能被申請加刑。

本周二至昨日，執法部門在新界南區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，重點打擊涉及黑社會控制的毒品及非法賭博等活動，共拘捕27男6女（15至76歲），分別報稱商人、工人、侍應、學生及無業，大部分人有黑社會背景，他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「搶劫」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「使用偽鈔」及「以欺騙手段取得財產」等罪行。行動中除搜出大批懷疑毒品，同時檢獲包括4把刀、釣魚機、一輛涉案私家車及小量現金。

其中在前日下午，警員在青衣一私人屋苑外，截查一對擬離開大廈的男女，在屋苑單位內及荃灣另一單位內，檢獲約560克懷疑可卡因、約1,700支懷疑太空油毒品煙彈、約1,400毫升懷疑含有依托咪酯液體、約500克懷疑含有依托咪酯粉末及一批包裝工具。檢獲的毒品總市值超過200萬元。該名28歲男子涉嫌「製毒」及「販毒」被捕，該名18歲女子則涉嫌「販毒」被捕。

此外，警員於本周二在葵涌葵豐街一工廈劏房外，截查一名擬離開單位的形迹可疑男子，並在上址單位內檢獲約127克懷疑可卡因、約104克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及92支太空油毒品煙彈，毒品總值約23萬元。該名23歲男子涉嫌「販毒」被捕。據了解，疑犯以月租4,000元租用涉案單位，該毒品儲存倉僅運作約3星期。初步調查顯示，涉案販毒集團有組織性地分工，部分成員以金錢利誘擬「搵快錢」的年輕人，指使他們看管毒品倉庫；部分成員負責供應毒品到該單位以進行包裝；另有成員聯絡買家取貨，把毒品在區內分銷。

洗錢8500萬 黑幫高層被起訴 另在去年搗破的一宗洗黑錢案，執法部門鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團及8名骨幹成員，包括一名活躍於本港的黑社會高層成員。初步調查顯示，該8人利用不同的本地銀行戶口，為設立在海外的非法賭博網站收受賭注，該集團在兩年半內清洗共約8,500萬懷疑犯罪得益。

警員經調查後以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕8人（32至49歲），其後再針對該名高層成員作進一步調查，確定他用名下兩個戶口，先後於2022年至2024年的18個月內處理大量可疑交易，懷疑清洗約400萬元黑錢。執法部門索取律政司意見後，目前已正式落案起訴該名49歲男高層兩項「洗黑錢」罪，正考慮根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。其餘7名被捕人中，有兩人已被控以各一項「洗黑錢」罪。