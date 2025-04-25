調查：本地薑飯碗不保 逾90%人反外勞

工會促可煞停輸入 設機制舉報 為填補移民潮引致的本地勞工不足，政府早前展開輸入勞工計劃，惟飲食業職工總會昨公布一項調查發現，關鍵崗位過度依賴外勞，或可能削弱香港的競爭力，當中逾80%飲食業從業者指公司有輸入外勞，令本地僱員被解僱，更有逾90%受訪者反對輸入外勞，影響本地人就業機會。該工會主席林千國表示，當局應設立煞停機制以及舉報機制。

飲食業職工總會在今年3月26日至4月16日進行一項關於輸入外勞的意見調查，收到2,054份有效回覆，當中過半工友都是從事酒樓行業。調查報告顯示，有73%本地工友表示所在公司已輸入外勞，當中輸入11名或以上外勞更高達21.9%；在輸入外勞的公司中，有83.1%受訪者表示存在本地勞工被解僱的情況。

關鍵崗位過度依賴 削港競爭力 調查亦發現，有逾90%受訪者表示反對輸入外勞，認為會影響本地人的就業機會。還有72%的受訪者則指輸入外勞後被降低了薪資。同時，還有56%的受訪者指已有關鍵崗位，如廚師都依賴外勞，長此以往不利於本地餐飲的發展，或會削弱香港競爭力。

林千國倡議，政府應積極採取措施保障本地勞工優先就業；設立煞停機制，定時檢討輸入外勞計劃比例及成效；推行舉報機制，容許工友及工會舉報「假補充 真取代」濫用外勞計劃取代本地工人的僱主；同時，還應鼓勵僱主改善工友待遇及就業環境，提高行業的吸引力；及加強職業培訓，提高本地飲食業工人競爭力。

飲食業職工總會秘書長黃必文指出，近半年工會不斷收到本地工友的失業求助，其中不乏有從業多年的專業廚師，有作為家庭經濟支柱的點心師傅，更有不少婦女樓面侍應員失去工作。工會近期接到失業求助工友顯著上升，而不少工友反映網上搵工群組的招聘消息都是「掛羊頭賣狗肉」，工友致電查詢，對方回覆往往都是「唔請人」或者「返去等消息」。