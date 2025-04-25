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目光惹爭執 巴漢揮刀嚇同鄉

案發於九龍城道。（張開裕攝） 案發於九龍城道。（張開裕攝）
案發於九龍城道。（張開裕攝）
【本報訊】昨日凌晨2時許，執法部門接獲一名26歲巴基斯坦籍男子報案，指在土瓜灣九龍城道與一名不相識、年約27歲的同鄉因目光問題爭執，期間懷疑被人以利刀指嚇及言語恐嚇。警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」，暫時未有人被拘捕。
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