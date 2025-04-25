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疑窗邊玩耍失足 英短貓墮斃

警員及愛協人員到場處理。（吳鎮興攝） 警員及愛協人員到場處理。（吳鎮興攝）
警員及愛協人員到場處理。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午約11時半，一隻英國短毛貓被發現由石硤尾白田邨麗田樓高處墮下，受傷倒臥平台。警員及愛護動物協會人員接報到場，經檢查後證實貓咪已經身亡。據悉，該貓咪不足一歲，懷疑在窗邊玩耍時意外從罅隙墮樓。警員其後聯絡飼主，把貓咪的遺體交回對方作自行處理。
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