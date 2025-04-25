2歲女童獨留公園 逾期居留印尼女囚61周

【本報訊】一名兩歲女童去年6月被人發現獨自在旺角一遊樂場徘徊，曾答應照顧她的印尼女子事後被捕及檢控。她早前承認「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」兩罪，餘下一項過期居留罪則押後答辯，案件昨日在西九龍裁判法院再訊。裁判官就被告承認的兩罪，判被告入獄15個月一星期。至於過期居留罪，則進一步押後至6月5日再訊。

收酬託管 疏忽照顧 42歲匿名印尼女被告，以「KH」作代號。就她一項過期居留罪，辯方稱，她早前申請免遣反聲請被駁回，擬提司法覆核挑戰決定，故該控罪申請押後答辯，獲裁判官批准，把案押後至6月5日再訊。

至於被告早前承認的兩罪，法庭考慮到女童年齡、被告認罪等因素，就逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務罪判她入獄15個月，就虐兒罪判她入獄兩星期，其中一星期跟前述控罪同期執行，即總刑期為15個月一星期。

據同意案情指，2024年6月28日，2歲的Ｘ獨自在洗衣街兒童遊樂場徘徊，良久沒有成人陪伴照顧，途人見狀，懷疑女童與父母走失。最終Ｘ被帶到警署及廣華醫院檢驗，證實她沒有受傷。翌日凌晨，Ｘ的母親到旺角警署並向警員稱，去年5月，她經男子John介紹，以300元日薪僱用被告照顧Ｘ。案發當天，Ｘ母向被告支付1,500元，要被告照顧Ｘ為期5日。同年6月30日被告被捕。被告承認曾答應照顧Ｘ，案發前一天亦受John委託照顧Ｘ，但Ｘ的母親支付之金錢，不夠用作Ｘ每日的生活費。調查又發現被告曾在港任職女傭，但其僱傭合約已於2022年11月終止。案件編號：WKCC 2922/2024