東呼即應：推撞爭執變「鬥演技」 車長乘客躺地

【本報訊】常言道「君子動口不動手」，「鬥嘴」無論如何都比「拳腳相向」文明。不過凡事也有例外，除了「鬥嘴」，有些人也會選擇「鬥演技」，就好像網上最近熱傳這段影片，一巴士車長與一藍衣男子起了衝突，兩人都竟躺在地上，聲稱是對方問題。有網民就表示，香港電影就是需要這種人才。

網民戲謔應競逐電影獎 影片顯示，一名巴士男車長躺在地上指罵一名穿藍衣男乘客「推×我」。對方聽到後亦不甘示弱，突然自行倒地裝作昏迷，片中還聽到畫外音，質疑是否有人自己裝摔倒，而車長則是繼續坐在地上聲稱自己受傷。

有網民就建議，兩位涉事人士應該一同爭奪最佳男主角和男配角。更有人認為「香港就是需要這種演員電影業才能有救」。不過亦有網民似乎不是太欣賞，表示「拜託多看看尼馬才上場，給他們一人一張黃牌吧」。也有不少人慨嘆「碰瓷」之風氾濫成災。但不管怎麼說，根據法例任何人在公眾地方參與非法打鬥即屬犯罪，有機會被罰款甚至監禁。