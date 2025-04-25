東呼即應：青少街頭演活春宮 加強執法齋講冇用

網上淫片大量推送 東呼敦促杜絕歪風 青少年性早熟兼開放，而他們在公眾地方上演「活春宮」的新聞時有所聞。早前在天水圍有兩男一女年輕人懷疑在停車場平台發生性行為，執法部門其後以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕涉案的兩男一女。有議員就此議題向《東呼即應》反映，批評「活春宮」的行為對香港形象造成極大影響，認為這與一些影片分享網站中不雅影片大量放送，致青少年有樣學樣有關。議員又指，雖然當局聲稱有加強執法，但到現在仍未見問題解決。香港性文化學會則指，時下青少年太容易接觸色情資訊，形成錯誤的性觀念。父母可以盡量建立良好親子關係，了解子女平日在互聯網看甚麼。

YouTube有份助長 易致有樣學樣 議員周浩鼎表示，青少年的「活春宮」短片在社交網站瘋傳絕對是有傷風化的，嚴重損害香港形象，亦反映社會風氣下滑。造成這一情況的因素有很多，包括本地性教育不足，以及包括YouTube在內的一類社交平台，不斷推送不雅的影片。周浩鼎指，這些因素都可能會影響到青少年的心態，他們在看了之後可能會認為沒甚麽所謂，因此有機會有樣學樣。

周浩鼎還批評，部分影片分享網站對色情訊息缺乏監管，而政府在打擊視頻網站上的不雅影片，又未能有效解決問題。他又指，之前曾向當局進行過書面質詢，當局回應稱會加強執法力度，但這並不代表問題就得到解決。周浩鼎建議，當局可以善用AI科技，從源頭堵截不雅影片的傳播，強調不能僅依賴人工舉報來將影片下架。他嘆指，這一屆立法會都快要完結了，希望政府能真的正視問題，否則也會牽連到社會產生很大的負面影響。

香港性文化學會事工總監鄭安然分析指，這些現象是性解放文化的一個特徵，青少年將性視為純粹的娛樂，與愛、關係、承諾等脫鈎。除了文化因素之餘，鄭還認為，所有和性有關的事，很多時候都是表象，是在反映其他與性沒有直接關聯的事，如青少年的成長、個人價值、精神狀況等。他指出，青少年容易接觸到色情資訊和性暗示的短片，這些訊息成為了他們的「性藍本」，塑造了他們對性的認知和反應機制；但其實很多色情資訊背後，都是演算法或是有利益牽涉而去製造的這些資訊。

籲建良好親子關係 降孤單感 此外，鄭提到，這些色情資訊背後的性哲學，都是潛移默化地影響青少年如何看待性，例如很多時會把性視為娛樂方式，自然可以是多個人一起進行甚至可以公開。青少年從小就這樣被灌輸之下，慢慢就會覺得性就是一種人際交往，反而會質疑是不是社會對性有禁忌。他還指出，青少年的孤單感、空虛感和壓力比以往更大，而他們能輕易在手機中，頻繁接觸到一些所謂的娛樂方式，容易尋找同伴一起開派對，即性派對。這種行為忽視了性背後強大的情感依附，可能導致青少年出現「沉船」現象，即愛上了本不會發展戀愛關係的性伴侶。

鄭建議，政府、學校和家長需要了解新一代使用手機的行為，知道他們在觀看甚麽內容。而建立良好的親子關係是關鍵，這可以降低青少年的孤單感，避免他們過早在外界尋求愛，甚至通過身體接觸來減輕生活壓力，他認為這是從根源上處理問題的重要方法。