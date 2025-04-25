柴灣試行涉水綫路段 塗上紅色字樣標記

【本報訊】為應對極端天氣帶來的強降雨現象，當局早前公布在5個試點推行涉水綫系統（系統）試驗計劃，避免道路水浸導致車輛無法行駛。當局昨日起已在相關試點做準備工作，試點路段被塗上紅彤彤的「WADING LINE」和「涉水綫」字樣道路標記。

試點之一的柴灣東區走廊迴旋處一帶便塗上了醒目的紅色道路標記，其他位置還有柴灣道新翠商場、東區走廊怡盛里臨時休憩處對開、環翠商場及環翠道青年廣場，這些位置的道路旁也已加裝了水位標尺。當局早前公布的5個試點是柴灣道迴旋處、龍翔道近黃大仙廣場處、翠屏道西行線、漆咸道北及大埔墟南運路鐵路橋底。

設內澇監測器 水位標尺 而有關系統共分為4個部分，包括路面漆上紅色波浪綫及涉水綫字樣、涉水綫旁邊有水位標尺、行車道旁會豎立標誌牌，以及位於試點路段的最低點設置監測水位的內澇監測器。當局解釋，當積水觸及或淹沒涉水綫時，即表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上。