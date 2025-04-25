科大取錄逾11傑出運動員 歷來最多

【本報訊】香港科技大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）計劃，取錄了超過11名傑出香港運動員，人數創歷年來最高，錄取的學生包括港隊賽艇運動員兼亞運金牌得主林新棟、港隊美式桌球運動員、WPA世界排名第37的符歡，以及港隊棒球運動員莫竣林，11名運動員將於今年九月入讀科大，修讀工商管理學、工學士（計算機工程學）等課程。

包括賽艇美式桌球棒球健兒 科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指今年取錄香港健兒人數創歷年之冠，反映科大充滿活力的學習環境，加上對學生運動員的全方位支援，對學生運動員具吸引力，大學將繼續配合教資會的SALSA計劃，持續在學術、課程安排和財政支援等方面推陳出新，招募更多具潛力的學生運動員入讀科大。

除了SALSA外，科大亦推行「學生運動員入學計劃」（SAAS），為本地優秀運動員申請者提供特別入學安排、獎學金、生活津貼，以及如彈性上課安排等其他相關支援，幫助他們平衡訓練與學業。大學每年會提供最多全額學費減免連同生活津貼的10.45萬元獎學金，及海外比賽津貼和贊助等財政資源；提供4年學生宿舍、額外醫療與物理治療服務、傷患跟進和心理輔導等配套。

科大亦加強對學生運動員的在學支援，包括設專屬的顧問委員會和學術導師團隊，提供個人化支援，課程設計靈活而富彈性，提供充足空間及時間予運動員同時追求體育和學術兩方面的成就，頂尖運動員可於學習上獲彈性安排，例如延長修讀年期、調節每學期的學分負荷、考試時間表及課堂出席率要求和提供課業輔導等。