東九集運 議員倡藍田北油塘東之間加站

【本報訊】政府建議修訂東九龍智慧綠色集體運輸系統走線，全長約7公里，部分隧道走線改為高架道，全程設9個車站，新增「藍田北站」，爭取在2033年或之前通車。有立法會議員認為走線仍有改善空間，又關注票價如何釐定。有區議員建議當局可在藍田北站與油塘東站之間，再增設一個車站，以覆蓋更多社區。

立法會議員鄧家彪昨在電台表示，最新走線仍有改善空間，包括由藍田北站至油塘東站之間有近一公里的隧道段距離，沿途經過人口密集的社區，關注如何做好交通連接，特別是項目落成後，小巴及巴士服務某程度會受影響，而東九龍綫又未能覆蓋相關社區，希望政府留意及作出平衡。他又指，政府文件未有交代票價等數據，有不少居民關心若東九龍綫日後並非由港鐵營運，票價優惠方面如何與港鐵銜接。

將有公營屋在附近落成 觀塘區議員柯創盛認為，最新走線回應了市民的意見，但建議在藍田北站與油塘東站之間，再增設一個車站，因為兩個站之間有居屋、公屋等，加上未來將有資助出售房屋落成，如果當局能有所回應，將是十全十美。他強調，有關建議不會改動走線，只是沿途新增多一個車站，相信會更具成本效益。