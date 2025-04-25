年僅揭4宗私人泳池欠救生員 食環被批效率低

【本報訊】私人泳池聘請不合資格救生員當值成隱患。立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨討論規管私人泳池救生員。當局指食物環境衞生署去年巡查持牌私人泳池1.2萬次，發現4宗未有提供足夠合資格救生員個案，已向持牌人作出檢控或警告，但有議員指發現的個案少，質疑效率太低，應該用「放蛇」方式執法。當局則承認不合格救生員問題存在，但難稱為氾濫。

為進一步防範私人泳池聘用不符資格救生員，環境及生態局指今年泳季會推出加強措施，包括要求泳池持牌人確保泳池營運符合法例及牌照要求，泳池開放期間要有足夠的合資格救生員當值，並會加強巡查及懲處，如發現違規會要求立即關閉泳池，並按情況向持牌人發出警告信或作出檢控，嚴重個案會考慮暫時吊銷持牌人牌照甚至取消牌照。

食環署去年共巡查持牌私人泳池1.2萬次，即平均每個泳池巡查超過9次，期間發現4宗未有提供足夠合資格救生員個案，已向持牌人作出檢控或警告，該署去年亦向拯溺總會核實共187個救生員的救生章資格，並未發現問題個案。

議員促「放蛇」加強執法 但勞工界議員周小松估計業界起碼有8至10個「蛇頭」，專門向不法判頭公司提供持假牌的救生員，食環署去年巡查持牌私人泳池1.2萬次，只發現4宗未有提供足夠合資格救生員個案，質疑效率太低，應該用「放蛇」方式執法。

另一議員陸頌雄指冒牌救生員不在少數的情況業界公認，質疑政府救生員人手不足，反而私 人泳池卻沒有人手問題，情況值得懷疑，冒牌救生員情況是否如同目前數字顯示的如此輕微，還是巡查方法有問題或制度性出現問題。

環境及生態局長謝展寰回應指出，很多泳池的管理者也會想核實救生員身份，承認相關問題的確存在，政府將會加強有關管制和懲罰，但認為難以稱之為氾濫，又指拯溺總會去年收到5,568個救生員資格核證查詢，發現假牌比例為千分之三，認為情況並不普遍。