本港6隻大熊貓 登陸「iPanda」頻道

【本報訊】大熊貓直播全世界都有得睇！海洋公園宣布，香港的6隻大熊貓已正式登陸由央視網全力打造之多媒體平台「iPanda」熊貓頻道，與全球粉絲見面！牠們於4月22日在「iPanda」首次亮相，旋即引起國內國外大熊貓愛好者熱烈回響，盡顯全球對此珍貴物種的鍾愛。

「iPanda」熊貓頻道提供吸引力十足的熊貓主題內容和互動功能，讓全球熊貓愛好者交流心得，沉浸於豐富多元的熊貓文化之中。香港大熊貓的加入受到前所未有的支持者注目，獲得極高的曝光量和參與度。短短19小時，由香港旅遊發展局和香港海洋公園及「iPanda」的香港大熊貓直播，跨平台總曝光量高達1,287.1萬，總播放量達247.5萬，總互動量達17萬。

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示，對於全球大熊貓愛好者的熱烈反應深感振奮，憑藉公園超卓的動物及獸醫護理，大熊貓安安、佳佳和盈盈曾經創下驕人紀錄；初生時甚脆弱的港產大熊貓寶寶，也在團隊悉心呵護下健康茁壯成長。園方非常珍惜這些珍貴的動物大使，並致力通過牠們的成長故事，推動重要保育和教育工作。