3男女黃牛 體育園外兜售演唱會飛

【本報訊】「黃牛」再現。執法部門昨午於啟德體育園展開打擊非法兜售演唱會門票行動。警員於園外喬裝歌迷，期間一名女子上前，以每張5,000元兜售兩張各原價1,380元的謝霆鋒演唱會門票。警員隨即表露身份，經初步調查後，拘捕該名持雙程證的34歲內地女子，涉嫌違反逗留條件，並檢走兩張門票，現正被扣留調查。調查顯示，該名人士懷疑曾在場外以高價兜售演唱會門票。

此外，有男子向喬裝歌迷的警員及入境處人員兜售門票，以每張2,930元出售兩張各原價1,380元的門票。執法人員表露身份及經初步調查，將發出傳票票控該名姓梁（34歲）本地男子，涉嫌「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」。執法人員亦在行動中拘捕一名持雙程證的24歲內地男子，涉嫌違反逗留條件。調查顯示，該名內地男子亦懷疑曾在園外，以1,300元兜售一張原價980元的演唱會門票。

多名購票者指座位視線受阻 啟德體育園已經或將舉行多場演唱會，但多名購票者指座位視線受阻。售票平台回應傳媒查詢指出，截至本月23日，共接獲104宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天的演唱會，平台隨即翻查購買流程記錄，顯示全部個案的事主均揀選了視線受阻座位門票類別，最終領取的門票亦與購票資料相符。

在翻查購買流程記錄後，售票平台Cityline發言人表示，即時向客戶解釋調查結果，當中有兩宗個案要求提供詳細購買流程記錄，並按程序提交進一步資料，讓平台核實其購買人身份，平台隨後會提供其購買視阻門票詳細記錄證明。