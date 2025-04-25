5‧10戲院日 全港票價劃一30元

【本報訊】全港戲院日將於今年5月10日舉行，全港53間戲院的任何放映格式電影票價劃一30元。主辦的香港戲院商會預計屆時上映的電影超過70套，而戲院日長者首場優惠票價如低於30元，維持不變。商會坦言，過去一年市道差，戲院數目持續在租約完結後結業，前景未明朗，期望當局能資助開發更多不同題材的港產片。

料逾70電影上映 5‧7正午可買飛 戲院日優惠戲票將於5月7日正午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。戲迷屆時在戲院票房購買每人每次最多可買4張戲票，網上購票就以各院線購票限制為準。商會指，今年是連續第3年舉辦戲院日，過去兩年每年吸引逾20萬人次到戲院欣賞電影，同時創下多個最高入場人次紀錄，期望以優惠價吸引觀眾進入戲院，包括未曾入戲院觀賞的年輕觀眾。

香港戲院商會理事長袁彥文表示，活動由電影發展基金及創意香港資助，今年目標有最少20萬人次進場，政府補助額則視乎具體入場人次而定，預料牽涉數百萬元門票差額。被問到戲院數目由去年63間減至今年53間，袁彥文指票房至今仍不理想，較新冠疫情前少30%至40%，戲院因租約期滿等原因相繼結業。

袁續指，最近復活節檔期的電影票房較去年大跌60%，相信與市民外遊、沒新電影上映有關。他又說，去年市道好壞參半，而外國電影票房表現欠佳，未見有較賣座的「大片」上映，難言未來市道，只能樂觀心態面對。他又期望政府資助電影業界因應觀眾的口味，製作更適合港人的電影。