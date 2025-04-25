五一長假迎內地客 港旅業料逾80萬人次

按年增逾6% 土瓜灣酒店入住率近爆滿 復活節假期剛過去，旅遊界已開始準備下周將至的五一假期，由於內地居民可享多日假期，旅遊業議會估計期間會有超過80萬內地旅客人次訪港，按年增逾6%。有土瓜灣酒店負責人透露，由本周至五一假期，酒店的入住率接近爆滿，料亦受惠於啟德體育園舉行演唱會等盛事吸引，但整體房價仍按年下調了10%。另一方面，不少港人今年亦會「自製」五一長假，如請一日假、已能連放5日，不過，旅行社指暫未見市民蜂擁報團，相信與復活節假期太接近，及有客人專門避開內地假期人潮有關。

五一假期向來是內地居民出遊高峰期，旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，預料假期中會有約600內地團訪港，較去年多10%；亦估計有逾80萬人次內地旅客訪港。她相信隨着啟德體育園開幕及海洋公園6隻大熊貓，有助吸引更多旅客訪港。

身兼土瓜灣奧斯酒店營運總監的香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報表示，該酒店鄰近啟德體育園，受惠近日有藝人謝霆鋒的演唱會，本周入住率上升，至五一假期都接近爆滿。但他也指，訪港旅客對酒店的需求減少，業界只好以減價吸引旅客留港，整體房價按年下跌約10%。

港人可自製長假 惟出遊未見蜂擁 酒店業協會執行委員陳覺威則指，業界陸續接獲五一訂房，個別酒店5月1日至3日預訂率已達75%，預訂率較去年高，但內地旅客傾向臨近出發才訂房，已預留一定數量的房間，供旅客即時入住。亦有酒店相信五一假期入住率達致90%。

內地居民五一放長假外，香港打工仔亦可「自製」長假，如只要在下月2日（周五）請假一天，連同周末周日，以及下月5日的佛誕假期，便可「請一日連放5日」，不過，縱橫遊常務董事袁振寧指，暫未見港人大舉報團出遊。估計五一與復活節假期相近，市民未必會短時間出遊，加上學生要返學，也少了家庭客。

身兼食玩假期董事的崔定邦亦說，五一長假期為內地人出行高峰，眾多內地景點會人山人海，削弱港人期間北上的意欲，相信大多數會留港消費及休息，料商場等可以把握機會舉辦特色活動，吸引市民及旅客消費。餐飲聯業協會會長黃家和亦相信，五一假期料港人會留港消費，加上大批內地客訪港，對本地餐飲業有正面作用。