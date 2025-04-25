涉呃逾3.2萬元薪金 家庭學資處前職員准保
【本報訊】廉政公署落案起訴一名由中介公司為在職家庭及學生資助辦事處（家庭學資處）聘用的前合約職員，控告他涉嫌虛報值勤紀錄，詐騙中介公司薪金逾3.2萬元。案件昨在觀塘裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至5月29日答辯，並准許被告保釋。
被指虛報值勤紀錄
34歲被告鄭宗銘，案發時由超卓管理有限公司（超卓管理）聘任為家庭學資處合約高級行政助理，本周二（22日）被控一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。
根據被告與超卓管理簽訂的僱傭合約，他享有7天年假及每月3天有薪病假，其餘休假均為無薪假，薪金會被相應扣減。控罪指被告涉嫌於2022年6月至2024年8月期間，事實上休假而虛假地向家庭學資處或超卓管理的職員表示他有值勤，意圖詐騙而誘使超卓管理向他支付薪金合共逾3.2萬元。
廉署接獲家庭學資處轉介涉及被告值勤事宜的貪污投訴而展開調查。被告因為假期積存不足，但又不欲薪金遭扣減，遂修改提交予超卓管理的值勤紀錄。
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