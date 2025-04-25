涉呃逾3.2萬元薪金 家庭學資處前職員准保

【本報訊】廉政公署落案起訴一名由中介公司為在職家庭及學生資助辦事處（家庭學資處）聘用的前合約職員，控告他涉嫌虛報值勤紀錄，詐騙中介公司薪金逾3.2萬元。案件昨在觀塘裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至5月29日答辯，並准許被告保釋。

根據被告與超卓管理簽訂的僱傭合約，他享有7天年假及每月3天有薪病假，其餘休假均為無薪假，薪金會被相應扣減。控罪指被告涉嫌於2022年6月至2024年8月期間，事實上休假而虛假地向家庭學資處或超卓管理的職員表示他有值勤，意圖詐騙而誘使超卓管理向他支付薪金合共逾3.2萬元。