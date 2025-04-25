警司涉非禮女子兼警署施襲 7‧9開審

【本報訊】去年才獲擢升為警司的男警陳建愉，被指於去年5月至11月期間，在旺角一間酒吧內涉嫌性侵一名女子，以及在青衣警署內涉嫌3度襲擊她。陳建愉否認一項非禮罪及3項普通襲擊罪，案件昨日在粉嶺裁判法院進行審前覆核。控方表示擬傳召13名證人作供，裁判官把案排期7月9日開審，預計審期5天，期間被告續准保釋。

控方擬傳召13證人作供 42歲被告陳建愉，控罪書上報稱為其他職業。據了解，他是一名警司，隸屬葵青區，現已被停職。被告被控於2024年5月14日與5月15日之間，首尾兩日包括在內，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子Ｘ。他另被控3項普通襲擊罪。控罪指他於2024年8月某日，在青衣青衣鄉事會路13號青衣警署4樓襲擊Ｘ；於2024年8月與9月期間某一日，在青衣警署15樓襲擊Ｘ；於2024年11月7日，在青衣警署2樓廁所外襲擊Ｘ。

控方早前曾向裁判官申請，鑑於本案性質及女事主的背景，為保障公眾及事主利益，避免損害或妨礙司法公正的實質風險，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項。該些被禁止披露的事項包括但不限於事主的姓名、圖片及地址等。控方申請最終獲批。案件編號：FLCC 308/2025