醫健：職場健康：預防中暑早準備「防中暑用品資助計劃」幫到你

香港夏天炎熱潮濕，還愈來愈早開始。天文台早在4月15日已發出今年首個酷熱天氣警告，創史上年內最早發出該警告的紀錄。工友在酷熱環境下工作或從事高溫工序，無論是戶外或室內，都要慎防中暑。僱主和工友更要做好預防中暑措施，僱主可以在戶外工作位置加設遮蔽設施，避免工友受陽光直接照射；移離或隔離產生熱力和熱空氣的裝置或設備：使用有效的通風和抽風設備，以增加空氣流通或抽走熱空氣或濕氣。此外，僱主更可以安排工友在較清涼時段進行戶外工作，提供機械或手推車等輔助設備，及調節工作以減輕工友體力勞動量等，減低工友中暑風險。提供清涼飲用水之餘，僱主更要安排休息時間及地方，讓工友可以有陰涼位置坐下休息。