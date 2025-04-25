醫健：職場健康：預防中暑早準備「防中暑用品資助計劃」幫到你
香港夏天炎熱潮濕，還愈來愈早開始。天文台早在4月15日已發出今年首個酷熱天氣警告，創史上年內最早發出該警告的紀錄。工友在酷熱環境下工作或從事高溫工序，無論是戶外或室內，都要慎防中暑。僱主和工友更要做好預防中暑措施，僱主可以在戶外工作位置加設遮蔽設施，避免工友受陽光直接照射；移離或隔離產生熱力和熱空氣的裝置或設備：使用有效的通風和抽風設備，以增加空氣流通或抽走熱空氣或濕氣。此外，僱主更可以安排工友在較清涼時段進行戶外工作，提供機械或手推車等輔助設備，及調節工作以減輕工友體力勞動量等，減低工友中暑風險。提供清涼飲用水之餘，僱主更要安排休息時間及地方，讓工友可以有陰涼位置坐下休息。
炎炎夏日，工友宜穿着淺色通爽衣服開工，多飲水，以及使用便攜風扇、冷氣背心、清涼巾和防曬手袖等清涼產品，幫助身體散熱降溫。工友還要多留意身體狀況，覺得唔清醒唔好再死頂！立即停止工作，到陰涼處休息並降溫。
勞工處及職安局今個夏季再度推出「防中暑用品資助計劃」，資助有較高中暑風險行業的中小企、團體和工會，以「涼爽價」購買「清涼神器」冷氣背心（低至$199）及升級版太陽能風扇（低至$100） 。
截止申請日期：2025年7月18日（星期五）！數量有限，售完即止！
「防中暑用品資助計劃」網上申請：https://bit.ly/cool25
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
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