組織料公屋輪候時間達標在望

【本報訊】有組織發表《香港房屋趨勢導航2025》報告，指未來5年，私人住宅和公營房屋的年均落成量分別將達到1.71萬及3.77萬伙，足達《長遠房屋策略》目標。因應私樓賣地市場疲弱，當局應繼續精簡審批及簡化地契。該報告又指公營房屋供應趨向樂觀，輪候時間達標在望，但新挑戰在於控制建築成本。

報告預測，未來5年、即2025至2029年，私人住宅供應將呈「先高後低」現象，落成量更多在今明兩年，每年有約兩萬個單位，2027至2029年逐漸回落至每年約1.5萬至1.6萬個單位。而2030至2034年的年均落成量，預料介乎1.54萬至1.99萬個單位。

報告提到，賣地市場氣氛保守，去年獲批預售同意書申請、上蓋建築工程動工量、以及私營房屋土地供應的估計單位數量持續減少，加上規避發展風險意識增加，自2022/23年度以來，成功批出的官地持續減少，地皮規模和樓面地價亦有所下跌。報告促請當局繼續精簡審批程序，並簡化地契條款。

此外，報告指出，公營房屋落成量正步入「收成期」，預計2025/26至2029/30年度，單靠傳統公營房屋年均3.21萬個單位，已超越《長策》3.08萬個單位目標，為《長策》2014年公布以來首次發生。加上簡約公屋正在穩步推進，未來5年公營房屋每年平均落成量將達到3.77萬個單位。

倡控制不斷膨脹建築開支 報告又指，過去「頭輕尾重」供應問題正在緩解，公屋綜合輪候時間將維持下降趨勢，但要在2026/27年度前達成4.5年輪候時間目標，3萬個簡約公屋單位的短期填補作用不可或缺。報告預計，未來4年香港房屋委員會的年度建築開支將增加73%，考慮到未來有一定供應緩衝提供空間，建議當局應重新檢視「插針樓」和地形複雜的發展地盤之成本效益，以控制不斷膨脹的建築開支。