白居二申請宗數減 房委會認與經濟有關

攪珠公布結果 年輕遞表者佔多 新一期「白居二」（白表居屋第二市場計劃2024）昨日上午10時半攪珠，首10個中籤號碼分別為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今期「白居二」申請反應熱烈，特別是年輕申請人，當中逾八成符合「青年計劃」資格，反映有關組別對資助房屋需求懇切，至於下一期「白居二」會否增加該配額，要視乎市場反應再檢討。

今期白居二於上月26日截止申請，房委會收到超過3.4萬份申請，超額申請倍數約4.6倍。不過，今期的申請較去年收到的7.2萬宗為少，黃碧如表示，今期是首次將資助出售房屋及「白居二」申請分開，不適宜與過往申請作直接比較，但亦承認數字上有所減少，與包括市場經濟、個人能力、利率走勢等眾多因素有關，全球經濟及地緣政治或多或少有所影響，而置業是人生大事，房屋需要亦是民生問題，相信市場存在剛性需要。

新增1500名額 均屬青年計劃 今期「白居二」首輪會先分配4,500個一般配額，包括分配予青年計劃申請人，未獲分配的申請人則會落入次輪分配，黃碧如重申並非只有1,500名青年申請者可獲分配。

房委會資助房屋小組委員會於今年1月通過由「白表居屋第二市場計劃2024」起，把配額大幅增加1,500個至6,000個，新增的1,500個配額為青年計劃配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，其餘4,500個屬一般配額。凡選擇參加青年計劃的申請者，須在申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日須為40歲以下。

至於家庭和一人申請者配額比例維持9：1，即4,500個一般配額包括4,050個家庭申請者配額及450個一人申請者配額；新增的1,500個「青年計劃（白居二）」配額包括1,350個青年家庭申請者配額及150個青年一人申請者配額。