理大研發系統評估AI人格特徵

【本報訊】人工智能（AI）日漸普及，部分程式與用戶交談時，更可謂對答如流，與人無異，令人好奇這種科技是否具備「人格」。香港理工大學昨公布，其研究團隊成功研發一套名為「語言模型人格評估（LMLPA）」的人工智能驅動系統，透過整合人工智能與計算語言學的跨學科研究，評估人工智能系統的人格特徵及行為，助社會加深對大型語言模型（LLM）的理解，以及推動其更貼近人類價值觀與需求。

研究團隊設計出的LMLPA系統專為評估LLM人格特徵而設，可利用基於語言型人格評估理論而設計的「改編版五大人格量表」對LLM進行測試，再由人工智能評分器分析其回答內容，將文字答案轉換為可量化的人格特徵數值指標，包括分析其語言模式、風格及其他與語言相關的特徵。

促進更個人化互動體驗 負責有關研究的理大工業及系統工程學系助理教授李力恒表示，為了解決LLM在理解人類個性的認知和情感層面的局限，研究團隊成功研發出這項評估系統工具，能從語言學角度分析LLM的人格特徵，提升人類對人工智能的理解及與其互動的可能性。透過量化LLM的人格特徵，人類可根據特定應用需求調整人工智能的溝通風格，進一步促進人機之間更個人化的互動體驗。