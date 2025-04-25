當局上學年助逾5萬小學女生接種HPV疫苗

【本報訊】衞生署學童免疫注射小組於2019/20學年起在香港兒童免疫接種計劃下，為小五和小六女學童接種HPV疫苗。當局提交立法會的補充資料中指出，2023/24學年共有5.16萬名小五及小六女學童接種HPV疫苗，採購疫苗開支達5,650萬元。

推一次性補種計劃 至於人手開支方面，注射小組負責在香港兒童免疫接種計劃下為學童接種各種疫苗，包括HPV疫苗，故此無法細分接種單一疫苗所涉及的人手開支。

就HPV疫苗補種，世界衞生組織於2022年進一步建議對9至18歲女童進行疫苗補種，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會早前同意將HPV疫苗的目標組群擴展至18歲或以下較年長的女童。

因此，政府推出一次性補種計劃，於2024年12月起分3階段為2004年至2008年出生而未被香港兒童免疫接種計劃，涵蓋於2022年年滿18歲或以下及未被現有計劃涵蓋的女生免費接種HPV疫苗。補種計劃於2024/25年度至2026/27年度的有時限總撥款額為2.428億元。