港大研究：流感者服瑪巴洛沙韋可減傳播力

【本報訊】流感患者的家人及同事很容易被傳染，香港大學李嘉誠醫學院昨日公布一項與國際研究團隊合作的研究結果，發現患者若服用一款藥物，有助減低病毒傳播力。

研究團隊於2019年至2024年間進行，研究團隊在15個國家招募1,457名年齡介乎5至64歲的流感患者，以及2,681名家庭接觸者，並於流感症狀出現後48小時內隨機接受口服藥「瑪巴洛沙韋」或安慰劑治療。結果顯示，確診流感的病人服用有關藥物後，可使未接受治療的家庭成員感染病毒的機率降低32%，且他們出現流感症狀的比率較低，約為5.8%，而安慰劑則為7.6%。

與疫苗有互補作用 研究共同作者、港大醫學院公共衞生學院施玉榮伉儷基金教授（民眾健康）、流行病學講座教授高本恩表示，是次研究結果顯示，該藥物不僅可以治療流感，更可同時減少流感病毒在社區中傳播。同時，結果亦顯示抗病毒藥物與疫苗有互補作用，尤其可針對未能接種疫苗的人士，亦可應對大流行期間疫苗供應不足的情況。