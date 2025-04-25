新冠社區傳播急升 料數星期活躍高水平

周內錄16宗死亡或重症 危殆女嬰情況未穩定 新冠病毒在社區傳播升溫，衞生防護中心昨日公布最新流感及新冠監察周報，發現上周化驗所樣本驗出帶有新冠病毒的數字按周升逾五成，是近6個月、即近半年新高。中心預計未來數星期，本地新冠活躍程度將繼續上升。而最新的地區監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢，不過中心亦指，未有資料顯示XDV會較以往流行的病毒株引致更嚴重疾病。

新症周飆五成 創半年高位 防護中心昨日公布新一期《新冠及流感速遞》。報告指出，上周監察期（13日至19日），化驗所檢測出帶有新冠病毒的樣本數目為593個，較前一周391個增加202個，即約51%。而公共衞生化驗服務處收集的8,504個樣本中，亦有8.21%帶有新冠病毒，較前一周6.21%明顯上升。

定點普通科門診及私家醫生診所呈報的個案中，每千個診症分別有18.7宗及25.6宗涉及新冠，同樣較前一周高。而上周涉及學校或院舍的新冠爆發個案有7宗，數字上較前一周11宗有所減少。不過，這段時間不少學校已開始復活節假期。此外，中心在期內錄得的重症及死亡個案就增加一宗至16宗，而本周三（23日）更有一名8個月大女嬰，同時感染新冠病毒及人類偏肺病毒併發嘶吼症，導致情況危殆。

根據防護中心進行的新冠變種病毒株監測，最新的本地數據顯示，KP.3及XDV是本地較流行的病毒株，分別佔所有經分析樣本的53.4%及46.1%。中心解釋，XDV是一種與JN.1相關的新冠變種病毒株，未有資料顯示XDV會較JN.1和XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

流感數據大致與前一周相若 流感方面，本港流感活躍程度維持於低水平，大部分數據與前一周相若。定點普通科門診及私家醫生診所呈報的個案中，每千個診症分別平均有5.7宗及41宗涉及流感。上周中心實驗室收集的9,530個樣本中，有1.05%帶有甲或乙型流感病毒，其中約44%為甲型（H1）流感、6%為甲型（H3）流感，其餘50%為乙型流感。上周錄得的重症個案有3宗，其中一名患者死亡。